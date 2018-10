Elin Ersson sera jugée pour blocus aérien

En juillet 2018, Elin Ersson filmait et diffusait en direct son action de protestation visant à empêcher le départ d'un vol, et par la même occasion l'expulsion d'un Afghan que les autorités suédoises avaient placé dans son avion. L'étudiante de 21 ans craignait que la vie du quinquagénaire ne soit en danger dans son pays natal. Pour cela, elle avait refusé de s'asseoir sur son siège, empêchant ainsi l'avion de décoller et la personne expulsée d'être renvoyée dans son pays.

Mais aujourd'hui, la scène vaut à Elin Ersson d'être inculpée par le parquet de Göteborg pour «violations du droit à l'aviation», rapporte le Guardian. La jeune femme risque l'emprisonnement et une amende.

L'Afghan, alors âgé de 50 ans au moment des faits, avait finalement été expulsé de Suède.

