Merkel et le SPD enfin d'accord pour gouverner

Les conservateurs de la chancelière allemande Angela Merkel et les sociaux-démocrates ont trouvé, après un dernier marathon nocturne de négociations, un accord pour former un gouvernent de coalition en Allemagne, a annoncé mercredi le ministre des Finances et bras droit de la chancelière, Peter Altmaier, confirmant l'information annoncé dans la matinée par plusieurs médias allemands. «Nous avons un contrat de coalition», a-t-il sobrement déclaré.

La chaîne de télévision publique ARD, le magazine de référence Der Spiegel et le quotidien le plus lu du pays Bild avaient fait part d'un «accord sur un contrat de coalition», affirmant que les derniers désaccords avaient été levés. Les derniers différends concernaient la répartition des portefeuilles ministériels, la réforme de la santé et l'encadrement des contrats de travail à durée déterminée.

Pour entamer son nouveau mandat à 63 ans, la chancelière devra encore franchir un obstacle de taille avec le vote prévu des quelque 460 000 militants du SPD. Ces derniers seront appelés à approuver ou rejeter l'accord lors d'une consultation interne par courrier étalée sur plusieurs semaines. Or, le plus vieux parti allemand créé à la fin du 19ème siècle reste très divisé sur l'opportunité même de servir à nouveau d'appoint aux conservateurs au pouvoir. Laminé aux législatives septembre avec son plus mauvais score de l'après-guerre (20,5%), le SPD continue depuis à baisser dans les sondages

(L'essentiel/AFP)