Un policier inculpé après la mort de la fillette kurde

Un policier belge, auteur du tir ayant mortellement blessé une fillette kurde de 2 ans, en 2018 lors d'une course-poursuite en Belgique, a été inculpé d'homicide involontaire, a indiqué jeudi son avocat à l'AFP, confirmant une information des médias belges. «Il a été inculpé par un simple courrier recommandé qui lui a été adressé en décembre», a précisé Me Laurent Kennes, qui a fustigé une mesure «inutile» du juge d'instruction.

«C'était au parquet de faire cela dans son réquisitoire», le renvoyant devant le tribunal, a dit l'avocat, en évoquant la perspective d'un procès vraisemblablement d'ici fin 2020. Les faits remontent à la nuit du 16 au 17 mai 2018, sur une autoroute de Wallonie, au sud de Bruxelles. Une camionnette transportant une trentaine de migrants pris en charge à Grande-Synthe (nord de la France) avait tenté d'échapper à vive allure à une voiture de police qui voulait l'intercepter.

«Anéanti» par le drame

Face au refus d'obtempérer, l'un des policiers avait sorti son arme par la fenêtre et visé, selon ses explications, «le pneu avant gauche» en doublant. Mais un brusque coup de volant de son collègue avait dévié son tir vers l'habitacle de la camionnette, où Mawda, installée avec ses parents derrière le chauffeur, avait été touchée d'une balle dans la tête. Elle était décédée dans l'ambulance la transportant à l'hôpital. Dans ce dossier, le policier auteur du tir, que son avocat dit «anéanti» par le drame, a été laissé libre.

Mais deux autres suspects sont en détention provisoire en Belgique: le chauffeur de la camionnette et le passeur soupçonné d'avoir fait monter à bord les migrants, des Kurdes d'Irak. Le premier avait été extradé du Royaume-Uni en avril 2019 et le second des Pays-Bas à l'automne, selon les médias. De nationalité irakienne, tous deux ont été inculpés d'«entrave méchante à la circulation avec la circonstance aggravante du décès» et «rébellion armée», l'arme étant la camionnette ayant percuté la voiture de police à sa poursuite.

