Plus de 200 animaux empaillés ont été saisis

Les animaux empaillés ont été retrouvés dans un entrepôt de la province d'Alicante, dans l'est du pays, et dans l'atelier d'un taxidermiste qui exerçait sans autorisation, indique la Garde civile dans un communiqué.

Six personnes ont été inculpées et «plus de 200 spécimens d'espèces protégées» saisis, dont des «spécimens de lion d'Afrique, de rhinocéros blanc, de tigre du Bengale, d'hippopotame, de crocodile d'Afrique, d'antilope d'Afrique et de girafe», écrit le corps de police.

Elles sont accusées de trafic et commercialisation d'espèces protégées. L'enquête a débuté en mai 2018, les agents ayant découvert des petites annonces en ligne de vente d'animaux empaillés appartenant à des espèces classées comme protégées par la Convention sur le commerce international des espèces menacées (Cites).

(L'essentiel/afp)