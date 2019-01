«Visas dorés»: quinze des accusés acquittés

La justice portugaise a blanchi vendredi la plupart des accusés à l'issue d'un long procès pour corruption dans l'attribution de «visas dorés» à de riches investisseurs étrangers. Une pratique controversée mais répandue dans l'Union européenne.

Forcé de démissionner du poste de ministre de l'Intérieur du précédent gouvernement de centre-droit quand le scandale a éclaté en novembre 2014, Miguel Macedo a été acquitté des chefs d'accusation de prévarication et trafic d'influence.

«L'acquittement est le résultat logique de l'absence de preuves pour étayer une accusation sans fondement. La montagne n'a même pas accouché d'une souris», a réagi son avocat, Alfredo Castanheira Neves.

Deux peines de prison avec sursis

Le tribunal de Lisbonne a également blanchi l'ancien directeur de la police des frontières Manuel Jarmela Palos qui, selon l'accusation, dirigeait un réseau de hauts fonctionnaires et d'intermédiaires du secteur immobilier ayant tiré profit de l'attribution de permis de séjour réservés aux investisseurs étrangers, appelés les «visas dorés».

Sur 17 inculpés, deux ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et deux ressortissants chinois à des amendes. Une des voix les plus critiques envers ce dispositif, l'eurodéputée socialiste Ana Gomes s'est dite «déçue mais pas surprise» par le jugement rendu vendredi. Le procureur du ministère public avait en effet lui-même laissé transparaître la fragilité de l'accusation dans son réquisitoire.

«Je continue à affirmer que les visas dorés sont une source de corruption dans la mesure où ils alimentent tout un réseau d'intermédiaires de façon perverse et immorale», a-t-elle commenté, dénonçant notamment la «totale opacité» dans laquelle les autorités portugaises les délivrent.

Chinois principaux bénéficiaires

Depuis fin 2012, quand il se trouvait sous perfusion financière de l'Union européenne et recherchait des capitaux étrangers, le Portugal octroie ces «autorisations de résidence pour investissement» à des candidats prêts à débourser au moins 500 000 euros pour un achat immobilier, investir au moins un million d'euros ou créer dix emplois.

Jusqu'à fin novembre 2018, le pays a ainsi délivré 6 800 permis de séjour à des investisseurs et 11 600 autres à leurs familles, en échange d'un montant global de 4,15 milliards d'euros investi en très grande partie dans l'immobilier. Avec plus de 4 000 titres, les Chinois représentent le plus important contingent de ces investisseurs.

Autres pays européens aussi

Mais le Portugal est loin d'être le seul ou le plus généreux en Europe à accorder ces «visas dorés».

D'après un rapport publié en octobre par les ONG Transparency International et Global Witness, quatre pays membres de l'Union européenne (l'Autriche, la Bulgarie, Chypre et Malte) accordent carrément la citoyenneté à des investisseurs étrangers et douze d'entre eux leur délivrent des permis de séjour spéciaux. La Bulgarie, Chypre et Malte font les deux.

L'Espagne est en tête du classement du nombre de permis de séjour délivrés et du montant des capitaux engrangés, au rythme de 976 millions d'euros annuels en moyenne.

Au total, les pays européens ont attiré environ 25 milliards d'euros en accueillant plus de 6 000 nouveaux citoyens et quelque 100 000 résidents au cours des dix dernières années, toujours selon le rapport des deux ONG.

