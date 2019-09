Le duel entre Booba et Kaaris n'aura pas lieu

Clap de fin pour une saga qui dure depuis des mois. Sur le site de L'Équipe, Kaaris a annoncé qu'il ne combattra pas son rival Booba: «J'ai décidé de mettre un terme à cette mascarade. Il faut revenir à la réalité». Le rappeur a affirmé qu'il avait déjà fait une vidéo il y a six mois dans laquelle il expliquait pourquoi ce combat ne pouvait pas se faire: «Mais personne ne m'a écouté».

Selon Kaaris, cette histoire «a généré beaucoup d'excitation chez les gens. Mais aucun pays en Europe ne veut de cet événement». Le rappeur de 39 ans a rappelé qu'il avait «signé» pour un combat le 30 novembre à Bâle: «Les autorités suisses ont dit qu'elles y étaient opposées. Ça s'arrête là. Je préfère me retirer de cette histoire, car cela me fatigue et cela fatigue même beaucoup de gens je pense».

La veille de l'annonce du retrait de Kaaris, la société organisatrice du combat a indiqué sur Instagram que le duel aurait finalement lieu à Genève. «Pour des questions organisationnelles, l'événement se déroulera dans un cadre strictement privé et sur invitation. La soirée sera retransmise en direct», peut-on lire sur la publication. Cela a également motivé la décision de Kaaris: «Maintenant, l'organisateur trouvé par Booba nous parle d'un endroit secret, dévoilé à la dernière minute. On nous dit aussi que les gens ne pourront venir que sur invitation. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Tout ça manque de sérieux. On dirait une rave-party où on se présente avec un masque. Ça ne ressemble plus à grand-chose».

(L'essentiel/fec)