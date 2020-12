Fils séquestré durant 28 ans: la maman libérée

Une mère suédoise de 70 ans, suspectée selon de premiers éléments d’avoir séquestré son fils pendant 28 ans, a été remise en liberté et les soupçons se sont «affaiblis», a annoncé mercredi la procureure en charge de l’enquête. «L’enquête n’est pas close et les soupçons demeurent. Mais ils se sont affaiblis et j’estime que (la mère) ne peut pas nuire à l’enquête», écrit la procureure Emma Olsson dans un communiqué du parquet.

La mère qui était suspectée de «privation illégale de liberté» et d’avoir «provoqué des lésions corporelles graves», n’a en conséquence pas été mise en examen ni placée en détention provisoire. Après l’audition du fils de 41 ans mercredi après-midi «et sur la base de ce qui est ressorti de l’enquête ces derniers jours, les soupçons à l’encontre de la suspecte se sont affaiblis», écrit encore le parquet.

La police avait confirmé mardi l’arrestation de cette femme de 70 ans, qui vivait recluse avec son fils dans un appartement de la banlieue sud de Stockholm. Selon les journaux Aftonbladet et Expressen, le fils, qui aurait vécu en grande partie enfermé, présentait des plaies infectées, était sous-alimenté et avait perdu presque toutes ses dents.

(L'essentiel/afp)