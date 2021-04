Une «blague» belge dénoncée sur Instagram

Souris mortes, toilettes bouchées, prises électriques dangereusement usées… À première vue, on croirait se trouver dans un vieux bâtiment laissé à l’abandon. Or, c’est bel et bien au Parlement belge que ces photos peu reluisantes ont été réalisées. Repéré par le quotidien «De Standaard», le compte Instagram «De Kamer – La Chambre» se moque de l’environnement délabré dans lequel évoluent les parlementaires à Bruxelles. Construit en 1783, le bâtiment n’est plus de toute première fraîcheur, et son entretien laisse manifestement à désirer.

Le quotidien néerlandophone a cherché à savoir qui se cachait derrière ce compte, créé en août 2019 et suivi par un peu plus de 1 600 internautes. C’est plus du double que le nombre d’abonnés au compte officiel du Parlement. L’enquête du journal n’a pas permis d’identifier ce mystérieux individu. Reste que le ton ironique et politiquement connoté des légendes de certaines photos laisse à penser qu’il pourrait s’agir d’un nationaliste flamand, parti qui n’est pas représenté dans la coalition gouvernementale.

La présidente de la Chambre, Éliane Tillieux, n’en sait pas davantage sur l’identité du créateur de ce compte, qu’elle invite à «se faire connaître et contribuer à des solutions». La socialiste souligne l’ancienneté du bâtiment et sa superficie «de plus de 100 000 m2». «Les équipes sont mobilisées chaque jour pour les réparations, l’entretien et les rénovations», assure la présidente. Comme le relève le Huffington Post, ce compte Instagram n’est pas sans rappeler le mouvement #SaccageParis, qui dénonce l’insalubrité de la capitale française.

(L'essentiel/joc)