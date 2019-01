25 kilos de poudre toxique retrouvés sur une île

Un sac de 25 kg de poudre a été retrouvé jeudi sur une plage d'une île au nord des Pays-Bas, provenant probablement d'un des 270 conteneurs perdus par un navire la veille qui transportait notamment du peroxyde organique, substance dangereuse.

«Un sac de 25 kg de poudre a été retrouvé sur la plage de Schiermonnikoog. Il pourrait s'agir de la substance toxique peroxyde», a déclaré à l'AFP une porte-parole des services de sécurité de la Frise, région dont dépend la petite île.

Erste Bilder/Presseberichte des Havariekommandos könnt ihr unter nachfolgender Seite nachlesen.https://t.co/0IaAwUzIHVQuelle Bilder: #Havariekommando in CuxhavenDie #WSP#Wilhelmshaven ermittelt gemeinsam mit der WSP Bremerhaven. *gt pic.twitter.com/ylhlqiGncy– Wasserschutzpolizei Niedersachsen (@Wasserschutz_NI) 3 janvier 2019

«Les pompiers sont en train d'analyser la poudre», a-t-elle ajouté, sans donner davantage de précisions. Les autorités ont conseillé aux habitants et aux personnes venues aider au nettoyage des plages de rester à l'écart des conteneurs, de ne pas y toucher et de ne pas y respirer l'air.

Des barils de peroxyde organique

Les conteneurs du MSC Zoe, touché par une tempête, sont tombés à l'eau dans la nuit de mardi à mercredi, à proximité de l'île allemande de Borkum, avant de dériver vers les Pays-Bas. Une vingtaine de conteneurs remplis notamment de pièces détachées de voitures, d'écrans de télévision, d'ampoules, de meubles et de jouets se sont échoués mercredi, au large de plusieurs îles des Wadden.

Trois conteneurs, qui n'ont pas encore été localisés, contiennent des barils de peroxyde organique sous forme de poudre, ont indiqué les garde-côtes néerlandais, selon lesquels il est fort probable qu'ils aient coulé.

Extrêmement inflammable

Ce composé est extrêmement inflammable et la fumée qu'il dégage s'il brûle peut être source d'irritations. Il est en particulier utilisé dans la fabrication de plastiques, de polystyrène et de PVC. Le MSC Zoe, battant pavillon du Panama, a accosté au port allemand de Bremerhaven, un peu avant 1h du matin. Pour le moment, six conteneurs ont été retrouvés sur les côtes allemandes, et les recherches se poursuivent en mer avec les autorités néerlandaises.

«Le nombre total de conteneurs perdus sera comptabilisé seulement après décompte des conteneurs restants à Bremerhaven», ce qui pourrait prendre plusieurs jours, selon un porte-parole du Centre de commandement maritime allemand Havariekommando cité par l'agence allemande DPA. Selon le Havariekommando, seul «un conteneur rempli de marchandises dangereuses est passé par-dessus bord», un chiffre qui diffère de celui des autorités néerlandaises.

(L'essentiel/afp)