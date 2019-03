La Russie fête l'annexion de la Crimée

Festival de jazz, spectacles, concerts, ateliers culinaires et flash mob de danse: la Russie fête lundi le cinquième anniversaire de l'annexion de Crimée, condamnée par Kiev et la communauté internationale, mais saluée par la majorité des Russes. Le président Vladimir Poutine se rendra lundi en Crimée pour y participer aux festivités, assister à une cérémonie pour la mise en route d'une centrale électrique sur la péninsule, et rencontrer des représentants de la société civile.

«C'est une date très importante pour tous les Russes», souligne le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La capitale russe accueille ainsi un festival baptisé «Printemps de Crimée», des ateliers de cuisine consacrés aux plats traditionnels de cette péninsule, un festival de jazz, ainsi que l'organisation des expositions photos et des spectacles en plein centre-ville. Dans la région de Moscou, un flash mob de danse doit réunir jusqu'à 10 000 personnes. À Yalta, station balnéaire de Crimée, environ 2 000 personnes sont censées participer à un autre flash mob visant à reconstituer un drapeau russe.

Série de sanctions

«Pour nous, la question de Crimée est réglée une fois pour toutes», a souligné la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, en saluant le «retour de la péninsule dans sa terre natale». À l'époque soviétique, l'administration de la Crimée, en majorité russophone, avait été retirée à la Russie pour être donnée à l'Ukraine. Le 18 mars 2014, Vladimir Poutine et les dirigeants de Crimée signaient le traité sur le «rattachement» à la Russie, deux jours après un référendum non reconnu par la communauté internationale. La majorité de population criméenne avait voté pour rejoindre la Russie.

Dénoncée comme «annexion» par Kiev et l'Occident, cette décision a coûté à la Russie une série de lourdes sanctions européennes et américaines qui ont durement frappé l'économie russe. Vendredi, les États-Unis, en accord avec l'Union européenne, l'Australie et le Canada, ont infligé de nouvelles sanctions contre des responsables russes pour ce que Washington qualifie de «poursuite de leur agression en Ukraine».

(L'essentiel/afp)