Tabassé par dix personnes pour son étoile de David

Celle-ci n'a donné aucune précision sur les noms et la nationalité de ces trois femmes de 15 à 21 ans et sept hommes de 17 à 25 ans, mais selon le quotidien Die Welt tous sont Syriens. Selon la police un homme âgé de 25 ans a demandé du feu, mais un homme de ce groupe lui a arraché sa cigarette, et une bagarre a éclaté lorsque ce dernier a vu que la victime portait une chaîne avec une étoile de David, qui lui a été arrachée avec des «insultes antisémites».

Il aurait également frappé la victime au visage, qui aurait ensuite été rouée de coups par d'autres membres du groupe. Blessé à la tête, il a été hospitalisé. Les dix suspects ont été rapidement relâchés mais une branche spécialisée dans les crimes politiquement motivés s'est saisie de l'affaire.

Dérapages verbaux

En juin, un jeune Syrien a été condamné par un tribunal berlinois à quatre semaines de détention pour avoir agressé deux jeunes coiffés d'une kippa, une attaque qui avait suscité un vif émoi en Allemagne. Depuis depuis plusieurs mois, le débat monte en Allemagne sur la résurgence de la haine contre les juifs, notamment dans les cours d'école.

Ces préoccupations sont également liées à l'afflux en 2015-2016 de centaines de milliers de réfugiés venus de pays arabes, notamment la Syrie. À ces craintes s'ajoutent divers dérapages verbaux antisémites de membres du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), entré à la chambre des députés après leur succès historique aux législatives de septembre dernier. La communauté juive allemande compte environ 200 000 personnes.

(L'essentiel/afp)