«T'es un mauvais coup!» Il la tue avec une brique

Une jeune femme de 20 ans est décédée d'une hémorragie cérébrale après avoir été sauvagement agressée par son petit ami, en Ukraine. Le corps de Kristina a été retrouvé dans une mare de sang, mardi dernier près d'une boîte de nuit du village de Novo-Nikolayevka. «Des enfants ont découvert le cadavre sur le chemin de l'école. Toute la commune est choquée», a expliqué la propriétaire de l'établissement aux médias locaux.

La veille de cette macabre découverte, la victime avait été vue avec son petit ami Yuri, 24 ans, écrit le «Sun». Le jeune homme a été arrêté après que les enquêteurs ont retrouvé des parties du téléphone portable de la jeune femme chez lui.

Le couple s'est disputé en boîte

Acculé, l'individu est passé aux aveux: «Je l'ai frappée à la tête avec une brique, qui s'est brisée en deux. Elle est tombée au sol et s'est mise à saigner par la bouche. J'ai compris qu'elle était morte et je me suis enfui», a-t-il confessé. C'est lors d'une virée en boîte que Yuri a commis l'irréparable. Le couple était sorti quelques instants pour discuter, et c'est à ce moment-là que Kristina se serait moquée de l'incapacité de son petit ami à la satisfaire au lit.

«Ils ont commencé à se disputer et il l'a frappée sur la partie droite de sa tête, la faisant tomber dans les escaliers», a fait savoir Oleg Bekh, chef de la police locale. Après avoir commis l'irréparable, le jeune homme a tenté de détruire le téléphone de la victime. S'il est reconnu coupable, Yuri risque jusqu'à 15 ans de prison. L'enquête est en cours.

(L'essentiel/joc)