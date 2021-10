Des chiens isolés maintenus en vie par des drones

Pris au piège sur une parcelle de terre épargnée par la lave du volcan Cumbre Vieja, des chiens abandonnés par leur maître survivent tant bien que mal. Des images poignantes montrent les animaux en train d’errer dans un petit jardin entouré de murs et recouvert de cendres, dans une zone montagneuse de La Palma. De temps en temps, les chiens lèvent les yeux au ciel en attendant l’arrivée salvatrice des drones qui, depuis cinq jours, leur fournissent de la nourriture. Les engins lâchent des paquets au-dessus d’eux, et les canidés les ouvrent avec leurs dents et leurs griffes.

Cette opération de survie est gérée par Ticom Soluciones et Volcanic Life, deux entreprises locales, explique La Nacion. Dans un communiqué publié jeudi, les autorités de La Palma ont remercié les deux sociétés, qui ont l’intention de poursuivre ce travail tant que les conditions météorologiques le permettent et que leur sécurité est assurée. Cette opération est coordonnée par des vétérinaires, qui choisissent l’alimentation et décident des portions qui seront distribuées aux chiens. Pour l’heure, ces animaux ne peuvent être secourus par hélicoptère en raison de l’air chaud émanant de la lave et des cendres volcaniques.

Dans un autre endroit de La Palma, des habitants ont construit un refuge de fortune dans une cour d’école pour abriter des centaines d’animaux de compagnie que leurs maîtres ont abandonnés dans leur fuite. Près d’un mois après l’éruption du volcan, aucune accalmie n’est en vue sur le front des coulées de lave. Près de 600 hectares et environ 1 200 bâtiments ont été détruits, et des milliers d’habitants ont dû être évacués. Mardi, les autorités ont ordonné à quelque 800 résidents supplémentaires d’évacuer leur maison.

(L'essentiel/joc)