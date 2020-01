Il rameute sa famille et ses amis pour tuer son rival

21-year-old Daniel Grogan's been jailed for life for stabbing 18-year-old Jay Sewell to death in #Lewisham in 2018 #HeartNews pic.twitter.com/vf38Fx835u— Heart London News (@HeartLondonNews) January 8, 2020

Le jour où il a appris que Jay sortait avec son ex-copine Gemma, Daniel a vu rouge. Le Londonien alors âgé de 18 ans a rameuté sa famille et des copains, les a montés contre son rival et a organisé une confrontation près de chez lui. Le 11 décembre 2018, Gemma et Jay se sont rendus en voiture sur les lieux du rendez-vous, accompagnés d'amis en possession d'une batte de baseball.

Armés de couteaux, de marteaux, d'une hache et de bâtons, Daniel et ses complices sont allés au devant du groupe. L'agression a été filmée par une caméra de surveillance. Les images montrent la bande de Daniel s'acharner sur la voiture de Jay et poursuivre un de ses amis avant de le poignarder dans le dos. Le jeune homme de 19 ans a survécu, mais Jay a été poignardé à travers la vitre ouverte de son véhicule et a succombé à ses blessures.

«Une colère au-delà de toute logique»

Avant le meurtre, Daniel avait bombardé son ex-copine de SMS. «Regarde quand ce garçon mourra. Quelqu'un doit mourir et tu vas te détester quand quelqu'un se fera tuer pour ça. Un gamin innocent», lui avait-il notamment écrit. Mardi, le Britannique a été condamné à perpétuité avec une peine minimum de 21 ans, rapporte l'Evening Standard. À la lecture du verdict, la juge a souligné le désir de vengeance de l'accusé et «une colère au-delà de toute logique».

«Il était consumé par la haine et la jalousie pour un garçon qui avait ce qu'il ne pouvait pas avoir, c'est-à-dire l'affection de Gemma», a déclaré la juge Wendy Joseph. Le père de Daniel, Robert, a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 14 ans et six mois de prison. Le jour du meurtre, l'homme de 58 ans était armé d'une grande hache. Son épouse Ann, 55 ans, a écopé de 7 ans et demi pour son implication dans l'affaire. Liam, un cousin de Daniel âgé de 19 ans, passera trois ans derrière les barreaux. Quant à Charlie, un ami du jeune homme âgé de 26 ans, il a écopé d'une peine de 16 ans de prison.

