Exploit inédit réussi dans le massif du Mont-​​Blanc

Charles Dubouloz, guide de haute montagne, vient de signer un exploit encore inédit en alpinisme en réussissant à gravir seul, et en hiver, la face nord des Grandes Jorasses (massif du Mont Blanc) via la voie des Rolling Stones, réputée périlleuse, soit six jours et cinq nuit par moins trente degrés. Le montagnard, parti jeudi de Chamonix (Haute-Savoie), a atteint le sommet des Grandes Jorasses (4 208 m) après une ascension de 1 100 mètres par la voie des Rolling Stones, sèche et connue pour ses mauvais cailloux, ouverte à l'été 1979 par quatre alpinistes slovaques et à laquelle personne ne s'était encore attaquée en hiver et en solo.

«C'est la quintessence de l’alpinisme, de faire du solo et encore plus en hiver. Je touche un rêve», a confié Dubouloz, joint mercredi, au petit matin, après être redescendu en moins d'une journée par la face sud. «En arrivant au sommet, j'ai pas mal pleuré, je me suis allongé. J'ai ressenti un énorme sentiment d'accomplissement. Arriver tout seul par ses propres moyens, dans des voies dures, c’est incroyable. C’est une dimension en plus. Dans notre génération de grimpeurs, le solo n’est plus très à la mode», poursuit le guide de 32 ans, «hyper éprouvé» après sa performance dans de rudes conditions.

«J'ai les doigts et les mains abîmés»

Dubouloz a dû affronter un vent glacial, soufflant beaucoup la nuit, quand il tentait de dormir en bivouac, parfois suspendu dans un hamac. «Le vent congèle complètement. J'ai les doigts et les mains abîmés, des gelures aux doigts de pieds et même un doigt de pied tout noir». Il s'agit du deuxième exploit en solo et en hivernal du jeune grimpeur alpin, qui avait réalisé il y a un an la face nord des Petits Drus dans le Massif du Mont-Blanc. En octobre dernier, il a ouvert une nouvelle voie en duo avec Benjamin Védrines sur la face nord du Chamlang (7 319 mètres, Népal).

Son ascension de la face mythique des Grandes Jorasses s'est faite en escalade dite "artificielle" avec pitons, coinceurs et étriers (petites échelles). En hiver, seules quatre ascensions par la voie des Rolling Stones avaient été réussies jusque-là, toutes en duo.

(L'essentiel/afp)