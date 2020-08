«Du sang giclait de ma plaie, j’étais en état de choc»

Une banale promenade à Zurich (Suisse) a viré au cauchemar pour une Suissesse de 39 ans, lundi de la semaine dernière. Malgorzata et son petit ami se baladaient à la hauteur du pont Wipkingen quand ils ont croisé le chemin de trois hommes avec un chien. «Ils avaient un beau rottweiler. On a commencé à discuter et pour finir je leur ai demandé si je pouvais le caresser. Ils m’ont dit que oui et m’ont assuré qu’il était gentil», se souvient la trentenaire.

C’est à ce moment précis que le chien a sauté sur la femme et l’a mordue plusieurs fois au niveau du bras gauche. «Tout est allé si vite. Au début, je n’ai même pas réalisé qu’il m’avait mordue. J’étais en état de choc». Et d’ajouter: «Du sang giclait de ma plaie et une flaque s’est formée sur le sol. J’ai vu la chair de mon bras». Pendant qu’elle et son copain ont tenté par tous les moyens de stopper l’hémorragie, les trois hommes, eux, se sont enfuis en courant. «Mon copain leur a couru après, mais il n’a pas réussi à les rattraper».

Pour finir, Malgorzata a été transportée à l’hôpital en ambulance. «Les médecins m’ont dit que j’ai eu beaucoup de chance que le rottweiler n’ait pas touché mes nerfs. J’ai vraiment mal et j'arrive à peine à dormir». Si la trentenaire a d’ores et déjà pu rentrer à la maison, elle va devoir faire de la rééducation pour sa main. Mais malgré tout ce qui s’est passé, elle ne souhaite pas que le chien soit euthanasié: «J’adore les chiens. Mais je trouve quand même qu’on devrait l’enlever à son propriétaire». La police municipale a indiqué avoir ouvert une enquête.

