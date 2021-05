Où est passée Sarah, une Belge de 21 ans?

Les heures qui passent sans nouvelles de Sarah Kassandra H. inquiètent de plus en plus les enquêteurs. Selon les premiers éléments, la jeune Belge de 21 ans a quitté son appartement de vacances de Zermatt (Valais) le 19 mai vers 4h30. Depuis, elle n’a plus donné signe de vie, laissant derrière elle, ses bagages, son portable et son portefeuille. Sa voiture, garée à Täsch n’a également pas bougé.

Selon selon la presse belge, Sarah a rejoint Zermatt depuis Täsch en train le 17 mai au soir pour y passer des vacances avec un groupe d' amis. Mais c’est une dispute qui aurait poussé la jeune femme à quitter les lieux précipitamment.

Du sang dans la salle de bains?

Le frère de la disparue a expliqué à un quotidien belge néerlandophone, que du sang avait été retrouvé dans la salle de bain de Sarah: «Les chiens ont trouvé sa piste dans une forêt entre l’appartement et la gare». «L'affaire est suivie de près à Bruxelles et par notre ambassade à Berne», a déclaré une porte-parole du ministère belge des Affaires étrangères flanderinfo.be.

Prudente dans ses déclarations, la police cantonale valaisanne a expliqué vendredi soir qu’aucun signe de crime violent n’est pour le moment avéré. Le parquet de Sion a ouvert une enquête.

Des proches ainsi que sa meilleure amie se sont rendus à Zermatt pour aider les enquêteurs dans leurs recherches

