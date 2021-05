À cinq ans, elle a sauvé sa grand-​​mère inconsciente

Le malheur n’a pas épargné Sarra, cinq ans. Alors qu’elle n’avait que deux mois, sa mère décède brutalement d’un infarctus. Depuis, ses grands-parents, Cathy et Marc Leschaud, veillent sur elle les week-ends, qu’elle passe chez eux à Bévilard, en Suisse. Et grâce à la fillette, un nouveau drame familial a été évité récemment.

Il fait froid, très froid, ce samedi 20 mars 2021, vers 11h du matin. La bise souffle sur le village. Cathy Leschaud et Sarra rentrent à pied de la pharmacie. Elles empruntent des escaliers menant au temple, situé sur une colline. Afin de retrouver la chaleur du foyer, elles accélèrent. «Nous avons un peu pressé le pas », raconte Cathy Leschaud. « C’est comme ça que je me suis fait un croche-pied». La sexagénaire chute. «J’ai voulu me retenir avec les mains, mais en tombant je me suis fait un uppercut.» Elle s’abîme le menton, le genou et le nez, mais se redresse.

Malgré la situation, elle garde la tête froide

Sarra est déjà très inquiète, mais est clairvoyante. Elle sait que sa grand-mère ne se sent pas bien. Alors, elle veut prendre les devants. «Elle a dit: "je vais chercher papy à la maison"», explique Cathy Leschaud. «Je lui ai répondu: "non, non, on monte les escaliers, il y a un petit banc, on va s’y assoir cinq minutes".» Arrivée en haut des marches, Cathy Leschaud s’assied et tombe inconsciente, la tête renversée. Sarra a peur pour sa grand-mère, mais réussit à contrôler ses émotions. «J’ai dit: "mamie, mamie!" J’ai essayé de la réveiller. Mais elle ne bougeait pas», raconte la fillette. Loin de paniquer ou de se pétrifier, elle descend la colline au pas de course, en appelant au secours.

Deux dames, qui habitent en contre-bas, déchargent des commissions à ce moment-là. Elles entendent les cris et se précipitent vers Sarra. Par chance, l’une d’elles est infirmière et s’occupera de l’accidentée en attendant l’ambulance. «Elle a eu peur pour sa grand-maman», témoigne sa compagne. «Elle a vraiment bien réagit, c’est clair. Elle a fait tout juste». Sarra passera le dîner chez elles, le temps que sa tante rejoigne le village. Pour Cathy Leschaud, cela ne fait aucun doute: sa vaillante petite-fille lui a sauvé la vie. «Dans l’ambulance, ma température corporelle était de 34.5 degrés. Si j’avais été toute seule, je ne sais pas où j’en serais… Personne ne savait où j’étais. Personne n’aurait rien vu.»

