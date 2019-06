«18h par jour» pour 27 903 euros bruts par mois

Il y a quelques jours lors d'une interview au média allemand bild, l'actuel président luxembourgeois de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a donné quelques détails croustillants sur sa vie depuis cinq ans à Bruxelles. Et notamment le fait qu'il résidait dans un hôtel pour 3 250 euros par mois. Ce mercredi, à la veille d'un sommet européen où seront étudiées les candidatures pour lui succéder après le 1er novembre, le poste se dévoile encore un peu plus. Piloter l'exécutif de l'Union européenne, animer une équipe multilingue, négocier avec les grands de ce monde... le tout sans avion ni logement de fonction, donc.

Selon Jean-Claude Juncker, «c'est un emploi à plein temps de 18 heures par jour». La maîtrise de l'anglais est indispensable, celle du français un plus, ainsi que toute autre langue européenne. Le salaire est conséquent: 27 903,32 euros brut par mois (taxés à hauteur de 45%) auquel s'ajoutent notamment chaque mois une indemnité logement de 4 185,50 euros et une pour frais de 1 418,07 euros. En cas d'enfant à charge, ce qui n'est pas le cas du Luxembourgeois, le président de la Commission reçoit un supplément de 410,11 euros et une allocation scolaire de 100,18 euros. À titre de comparaison, le président français gagne beaucoup moins: son traitement mensuel est de 15 140,45 euros bruts par mois tout compris.

Un bureau dans un quartier plutôt gris

Le bureau du président de la Commission européenne se trouve au 13e étage du «Berlaymont», un édifice cruciforme construit dans les années 1960 à l'emplacement d'un ancien couvent (d'où il tire son nom) et rénové au tournant du siècle après un désamiantage de 15 ans. Rien à voir avec les ors de l'Elysée ou la colossale chancellerie à Berlin. Il est situé dans un quartier plutôt gris qui porte le nom de l'Allemand devenu Français, Robert Schuman, né au Luxembourg, l'un des pères fondateurs de l'Europe.

En face du «Berlaymont», de l'autre côté de la rue de la Loi, une quasi-autoroute urbaine, se trouve le Conseil où se réunissent les chefs d'État et de gouvernement de l'Union plusieurs fois par an. Ce bâtiment baptisé «Justus Lipsius» (du nom d'un humaniste belge du 16e siècle) est un constant rappel au président de la Commission de la limite de ses pouvoirs, puisque ce sont les dirigeants des pays de l'UE et le Parlement européen qui prennent les décisions sur la base de ses propositions.

Le président de la Commission a sous sa direction quelque 33 000 collaborateurs issus des 28 pays de l'Union (si le Brexit a lieu, ce sera 27). La Commission se réunit en collège une fois par semaine, le plus souvent le mercredi à Bruxelles, mais une fois par mois le mardi à Strasbourg.

(nc/L'essentiel/afp)