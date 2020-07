L’impressionnante vidéo d'une tornade ravageuse

Il y a presque un an, une tornade déferlait sur Pétange et Bascharage, ravageant les habitations et faisant plusieurs blessés. Les habitants de Northampton en Angleterre ont vécu la même mésaventure, également en plein été durant le week-end, et également en début de soirée.

Vers 20h samedi, une mini-tornade s'est abattue sur une partie de la ville emportant tout sur son passage: les toits des maisons, les clôtures, les équipements du jardin. Même les lignes électriques ont été touchées. Les dégâts se comptent en milliers d'euros.

This was the damage from the #Tornado in Northampton, UK yesterday evening 25th July! Photos by Bethany Newbery #severeweather #ukweather pic.twitter.com/PuTE6lwYNx — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) July 26, 2020

Les vidéos de la tornade qui ont été diffusées rappellent la catastrophe de l'année passée au Luxembourg. «Ça a été très rapide, pas plus de 30 secondes. Mais c'était complètement fou. J'avais laissé la porte ouverte, et je ne pouvais même plus la fermer», raconte un habitant.

«Je n'avais jamais entendu un tel bruit de toute ma vie», poursuit un autre résident. Un bruit que certains habitants du Grand-Duché connaissent, et qu'ils ne sont pas prêts d'oublier...

So rare to see a tornado in the UK, but we had one today, causing damage on the ground in Northampton captured by Kate. pic.twitter.com/DBoFuGGmfG — Gloucestershire Weather (@GlosWeather) July 25, 2020

Confirmation that yesterday #Northampton did see a tornado. It can only be classified once the funnel cloud comes into contact with the ground pic.twitter.com/J05OT4Nli4 — Chris Page - Weatherman (@ChrisPage90) July 26, 2020

Here’s a radar loop from around 8pm this evening of the shower that was responsible for spawning the tornado. #Northampton pic.twitter.com/PgOAEnlms4 — Northamptonshire Weather (@NNweather) July 25, 2020

