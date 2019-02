La mamie de Julen se confie, malaise sur le web

L'affaire a profondément bouleversé l'Espagne, et le sujet reste aujourd'hui très sensible. Le mois dernier, le petit Julen perdait la vie après être tombé dans un puits non autorisé de 110 mètres de profondeur, à Totalan. Pendant près de deux semaines, les secouristes avaient livré un combat acharné contre la montre dans l'espoir de sauver le garçonnet de 2 ans, en vain. L'autopsie a finalement révélé que l'enfant était décédé le jour même de sa chute.

Passionnés par ce drame, les médias espagnols avaient déployé les grands moyens pour faire vivre à la population les avancées des opérations de secours. Une couverture médiatique qui, déjà, avait scandalisé de nombreux Espagnols, qui reprochaient aux chaînes de télévision de faire dans le sensationnalisme alors qu'une véritable tragédie était en cours. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes avaient par exemple trouvé scandaleux que des journalistes réalisent des duplex juste devant le puits où le petit Julen était tombé.

«La montagne ne voulait pas le laisser partir»

Depuis, le soufflé était quelque peu retombé. Mais une interview de la grand-mère de la petite victime a remis le feu aux poudres, dimanche, rapporte «La Vanguardia». Sur le plateau de «Viva la vida», une émission de la chaîne Telecinco, Remedios est revenue sur les treize jours de calvaire qu'elle et sa famille ont endurés. Très émue, la grand-maman du garçonnet a tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien pendant et après le drame. «Ils n'ont pas pu le sauver parce que la montagne ne voulait pas le laisser partir», a confié «Reme» entre deux sanglots.

La présentatrice Emma Garcia a salué le courage de son invitée, dont le témoignage a touché de nombreux spectateurs. Certains, cependant, ne voient pas les choses de cette manière, et, sur les réseaux sociaux, les commentaires outrés ont fusé. Des internautes ont reproché à l'émission de remuer le couteau dans la plaie, jugeant cet entretien avec la grand-mère de Julen «pas nécessaire», voire «morbide», digne de la «télé-poubelle».

«Vautours»

Buitres— Javi Mota (@javi_mota) 17 février 2019

«Ce fut une interview horrible et inutile»

Ha sido una entrevista horrible e innecesaria . Mal por ambas partes ...— Cosasdesolohoy (@cosasdemanana) 17 février 2019

«Après tout, c'est l'essence de TV5: morbide, morbide, et encore plus de morbide»

Al fin y al cabo ,esta es "la esencia de TV5".MORBO MORBO Y MAS MORBO. pic.twitter.com/szgEzaUTGs— Abeja Maya (@abejamaya2019) 17 février 2019

«Indécent!»

Indecentes !!!— Mafiiii (@Mafi26261) 17 février 2019

Quelques minutes après la fin de l'interview, et avant que les réseaux sociaux se déchaînent, Emma Garcia a tenu à démentir une rumeur insistante qui affirmait que «Reme» avait demandé à être payée pour témoigner. «C'est un mensonge. Elle est venue uniquement et exclusivement pour remercier les gens pour l'affection qu'elle a reçue durant ces jours pénibles. À aucun moment, on n'a parlé d'argent, seulement de sentiments», a affirmé la présentatrice.

(L'essentiel/joc)