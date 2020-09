Une quarantaine de migrants dans un camion réfrigéré

C'est au bord d'une autoroute de Basse-Autriche (nord-est) que 38 migrants, dont six enfants, originaires de Syrie, d'Irak et de Turquie, ont été découverts dans la soirée du 9 septembre, a indiqué la police régionale dans un communiqué. Les passagers clandestins ont expliqué «avoir eu peur de mourir par manque d'oxygène pendant le trajet» et être parvenus à faire arrêter le camion. «Certains en ont profité pour s'échapper», a détaillé la police autrichienne.

Avertie par des conducteurs qui passaient à proximité, la police est rapidement intervenue par hélicoptère. Le chauffeur du véhicule, un Turc de 51 ans vivant en Roumanie, a alors été arrêté. Les enquêteurs soupçonnent l'existence d'un réseau plus conséquent. Selon les premiers éléments de l'enquête, les migrants avaient embarqué dans le camion en Roumanie, moyennant une somme de 6 000 à 8 000 euros, pour traverser la frontière extérieure Schengen de l'Union européenne séparant la Roumanie de la Hongrie et gagner l'Europe occidentale par l'Autriche. Les autorités autrichiennes n'ont précisé leur destination finale.

«Augmentation du nombre de passages»

Quarante-trois personnes au total étaient cachées dans le camion et plusieurs d'entre elles ont eu besoin de soins hospitaliers. D'autres n'ont pas été retrouvées. «Nous enregistrons actuellement une augmentation du nombre de passages» de clandestins, a expliqué le chef du bureau d'enquête criminelle de Basse-Autriche, Omar Haijawi-Pirchner.

En août 2015, la mort en Autriche de 71 personnes par suffocation dans le compartiment frigorifique d'une camionnette avait ébranlé l'opinion publique internationale et favorisé l'ouverture momentanée des frontières européennes à des centaines de milliers de demandeurs d'asile. L'année dernière, la justice hongroise a prononcé des peines de prison à perpétuité contre les quatre principaux trafiquants du réseau qui avait embarqué les victimes en Hongrie.

