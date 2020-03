3 policiers portugais arrêtés pour un meurtre

Trois inspecteurs de la police des frontières portugaises ont été arrêtés pour le meurtre d'un Ukrainien, placé dans un centre de rétention, après avoir tenté d'entrer illégalement dans le pays, a annoncé lundi la police judiciaire. «Les faits ont été commis dans les installations du centre d'accueil temporaire de l'aéroport de Lisbonne, le 12 mars dernier, après que la victime a prétendument causé des troubles sur place», a indiqué la police, dans un communiqué, disant avoir arrêté les trois suspects sur la base de «forts indices».

La victime était un Ukrainien de 40 ans qui était arrivé au Portugal par avion deux jours plus tôt. Le Service des frontières et des étrangers (SEF) a confirmé l'arrestation de ses trois inspecteurs et annoncé la démission immédiate du directeur et du sous-directeur de cette police pour la région de Lisbonne. Le ministère de l'Intérieur a pour sa part décidé d'ouvrir une enquête sur le fonctionnement du centre de rétention temporaire de l'aéroport de Lisbonne.

(L'essentiel/afp)