Plusieurs blessés dans une attaque à Vienne

HAPPENING NOW - Terror alert in Vienna: Attack on a synagogue. Shots fired. Massive police operation underway. This is a developing story. pic.twitter.com/bUirWB0K7E

Importante opération de police en cours ce lundi soir à Vienne. Selon le journal autrichien Kronen Zeitung, il s'agit d'une fusillade près d'une synagogue du quartier de la Seitenstettengasse. Des médias locaux évoquent une attaque contre une synagogue. La police est sur place et demande aux personnes d'éviter les lieux publiques. Il y aurait plusieurs blessés, d'après un tweet de la police de la ville. Un policier ferait partie des blessés, selon SkyNews.

Un des agresseurs «serait mort, un autre en fuite», a précisé le ministère de l'Intérieur, cité par l'agence de presse autrichienne APA.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!