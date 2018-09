Une agression antisémite a eu lieu à Chemnitz

Un restaurant juif de Chemnitz a été la cible d'une attaque à caractère antisémite en marge d'une récente manifestation à l'appel de l'extrême droite dans cette ville allemande sous tension depuis deux semaines, ont indiqué samedi les autorités. La police de Saxe a confirmé le dépôt d'une plainte au quotidien Die Welt et un porte-parole du ministère régional de l'Intérieur a indiqué que «pour le moment un acte à motivation politique avec un arrière-plan antisémite était le plus plausible».

Les faits se sont déroulés le 27 août, selon les quotidiens Die Welt et Freie Presse, en marge d'une manifestation organisée par plusieurs mouvements d'extrême droite pour dénoncer la présence de migrants suite au meurtre, la veille, d'un Allemand de 35 ans, que plusieurs demandeurs d'asile sont soupçonnés d'avoir commis. Une dizaine de personnes habillées en noir et le visage masqué ont alors attaqué le restaurant juif «Schalom» de la ville, jetant des pierres, des bouteille et un tuyau de métal sur l'établissement, selon les journaux. Le propriétaire du restaurant, Uwe Dziuballa, a été blessé à l'épaule lors de cette attaque.

«Cela rappelle les pires souvenirs des années 1930» en Allemagne, a déclaré le délégué gouvernemental allemand à l'antisémitisme, Felix Klein, dans Die Welt. «Si ces informations se vérifient, cela signifierait qu'avec cette attaque contre le restaurant juif de Chemnitz on atteint une nouvelle dimension en matière de criminalité antisémite», a-t-il ajouté. Le propriétaire du restaurant avait ouvert l'établissement en 2000, après avoir quitté les Etats-Unis où il s'était installé auparavant. Le restaurant a déjà été ciblé plusieurs fois par des actes antisémites.

