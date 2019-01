Un homme d'affaires chinois arrêté en Pologne

«Un Polonais et un Chinois ont été arrêtés sous l'accusation d'espionnage. Le Chinois est un homme d'affaires travaillant pour un important groupe d'électronique», a déclaré l'adjoint au ministre coordinateur des services spéciaux Maciej Wasik, cité par l'agence PAP.

Selon plusieurs médias polonais, dont la chaîne de télévision privée Polsat News et la chaîne publique TVP Info, le suspect chinois serait l'un des directeurs de la filiale polonaise du groupe géant chinois Huawei, tandis que le Polonais serait expert en sécurité informatique et ancien officier de l'Agence de sécurité intérieure ABW - dont les hommes l'ont arrêté.

Le Polonais est une «personne connue dans le secteur informatique», s'est borné à dire M. Wasik, précisant que l'enquête «avait été menée depuis longtemps, avec beaucoup de soin». Un tribunal a d'ores et déjà fixé à trois mois la période de détention des deux hommes, W. Weijing et Piotr D., a indiqué de son côté un porte-parole du ministère coordinateur des services de sécurité, Stanislaw Zaryn, donnant, conformément à la loi polonaise, seulement les prénoms des suspects et l'initiale de leur nom de famille.

(L'essentiel/afp)