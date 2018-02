L'Union européenne débat d'un budget post-​​Brexit

Les dirigeants européens vont débattre vendredi pour la première fois, à 27, du budget de l'UE après 2020 et le départ du Royaume-Uni, et se pencher sur le mode de désignation du successeur de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, un enjeu qui divise. Les grands projets de l'UE pour se réinventer après le retrait britannique vont être confrontés aux dures questions d'argent et de souveraineté. L'UE est prête à se doter des moyens financiers pour y répondre à l'occasion de son prochain Cadre financier pluriannuel (CFP).

«Le budget de l'UE a toujours été un sujet qui crée des divisions. Cela le restera avec le départ du Royaume-Uni, mais il y aura peut-être un peu moins de divisions», a ironiquement noté un haut responsable européen. Mais se pose la question du financement de ces nouvelles mesures alors que le budget de l'UE va perdre l'un des ses principaux contributeurs, soit environ 10 milliards d'euros par an selon le Conseil européen. Selon une autre source européenne, il s'agit d'un «exercice inédit» pour le Conseil puisque la Commission européenne ne mettra ses propositions sur la table que début mai. Sous la forme d'une «discussion politique» qui doit fournir quelques pistes à l'exécutif européen.

Pour ce budget post-2020 (le CFP actuel court la période 2014-2020), l'idée de la Commission est de décider des priorités, puis d'ajuster le budget en conséquence. Il faudra faire des choix, a d'ores et déjà prévenu Bruxelles. L'essentiel du budget de l'UE, environ 70%, est pour l'instant consacré aux piliers historiques de l'Union: la politique de cohésion, visant à permettre aux régions les plus pauvres de rattraper leur retard, et la politique agricole commune (PAC).

(L'essentiel/AFP)