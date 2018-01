La mère de l'enfant ne voit pas où est le problème

En pleine tourmente pour avoir fait poser un petit garçon noir avec un pull portant l'inscription «le singe le plus cool de la jungle», H&M peut compter sur un soutien inattendu. La mère de l'enfant estime en effet que le scandale qu'a provoqué cette boulette est «disproportionné» et «pas nécessaire», écrit le Daily Mail. Sur Facebook, Terry Mango prie les détracteurs de la marque suédoise – dont des stars du sport et de la musique – de «passer à autre chose» et d'«arrêter de crier au loup».

Dans une série de posts largement partagés sur les réseaux sociaux, la Nigériane expatriée en Suède ne cache pas son agacement: «Je suis la maman. Mon fils a déjà beaucoup posé et il s'agit ici d'un vêtement parmi tant d'autres... arrêtez de crier tout le temps au loup, problème pas nécessaire ici... passez à autre chose», a-t-elle notamment écrit.

La prise de position de Terry Mango a surpris certains internautes, qui lui ont demandé si elle cautionnait cette image «raciste». À cela, la mère du petit garçon répond qu'elle ne «comprend pas exactement le problème». «Ce n'est pas parce que j'ai choisi de ne pas le faire, mais parce que ce n'est pas ma façon de penser, désolée». Un peu plus tard, elle exhorte le public a respecter les opinions de chacun, tout en précisant qu'elle a accompagné son fils lors de ce fameux shooting, comme elle le fait à chaque fois.

(L'essentiel/joc)