La dératisation d'un immeuble fait trois morts

Les trois victimes, un nouveau-né d'une semaine, un enfant de trois ans et la mère d'un des enfants, sont décédées entre samedi et lundi, après l'intervention, au même moment, d'une entreprise de dératisation dans un immeuble de la ville. Une quarantaine de résidents au total ont été admis à l'hôpital depuis le week-end, selon des sources hospitalières. Trois d'entre eux étaient toujours hospitalisés mardi. Le parquet de Timisoara a indiqué avoir ouvert une enquête pour homicide, blessures involontaires et trafic de substances toxiques à l'encontre du propriétaire de l'entreprise, qui a été interpellé.

«Des indices existent quant à l'utilisation d'un raticide contenant de la phosphure d'aluminium, une substance très toxique ayant des effets létaux en cas d'inhalation et dont l'utilisation requiert une autorisation spéciale», selon le parquet. «Des tests ont révélé la présence de phosphure, probablement d'aluminium, dépassant la limite légale à une dose mortelle», a affirmé devant des journalistes Cristina Popa, de l'Agence nationale sanitaire et vétérinaire ANSVSA.

«Une totale irresponsabilité»

Cité par l'agence de presse Mediafax, l'avocat du chef d'entreprise a déclaré que son client avait acheté le produit de dératisation «grâce à un contact» qui ne lui avait pas remis de facture. «Mon client savait qu'il était fort, mais il ne savait pas qu'il était toxique ou mortel pour les humains», a déclaré l'avocat Calin Staiculescu.

L'activité de l'entreprise incriminée avait été autorisée en 2015 mais n'avait plus été vérifiée depuis, a précisé la Direction de santé publique. «Il s'agit d'une totale irresponsabilité», a déploré le maire de Timisoara, Nicolae Robu. La Roumanie est l'un des pays de l'Union européenne les plus affectés par la fraude et la corruption.

