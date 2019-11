Johnson s'excuse sur «Sky News» pour le Brexit

Boris Johnson says it is a matter of deep regret that the UK did not leave the EU on 31 October #Ridge pic.twitter.com/OiWDb6BAQ8

Boris Johnson s'est excusé, dimanche, de n'avoir pas réalisé le Brexit le 31 octobre comme il l'avait promis et a défendu son accord de sortie de l'Union européenne critiqué par Donald Trump. S'excuserait-il auprès des membres du Parti conservateur qui l'ont porté au pouvoir pour n'avoir pas tenu sa parole? «Bien sûr», a répondu le Premier ministre britannique à la journaliste qui l'interviewait sur Sky News.

Arrivé au pouvoir en juillet en promettant le Brexit «coûte que coûte» au 31 octobre, Boris Johnson avait juré qu'il préférerait être «mort au fond d'un fossé» plutôt que demander un nouveau report. Mais il a dû manger son chapeau et demander un délai jusqu'au 31 janvier, son accord de divorce négocié avec Bruxelles n'ayant pas passé l'épreuve du Parlement. Le chef du gouvernement a exprimé dimanche ses «profonds regrets».

«La raison pour laquelle il si douloureux d'avoir ce report n'est pas à cause des promesses ou de mon ego ou autre, mais à cause de l'incertitude que cela signifie pour tout le pays. Les entreprises ne peuvent pas faire de prévisions, les familles ne peuvent pas faire de prévisions, les gens ne savent pas quand va avoir lieu le Brexit», a déploré Boris Johnson.

