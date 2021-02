La Suisse va commémorer une «honte nationale»

La Suisse célèbre, dimanche, le jubilé de l'accession des femmes au droit de vote. Cinquante ans seulement, pour un pays qui se targue pourtant d'être une des plus anciennes démocraties du monde, fier des consultations directes de ses citoyens. «Le 7 février 1971, a marqué une étape décisive vers l'égalité des genres», dit la ministre de la Justice, Karin Keller-Sutter dans un tweet, et de souligner: «c'est la naissance de la démocratie dont nous sommes si fiers aujourd'hui: une démocratie pleine et entière».

«Ce demi-siècle a vu l'élimination des discriminations légales entre hommes et femmes, une volonté croissante de surmonter les inégalités de fait et la prise de conscience des urgences sociales et écologiques», écrit Ruth Dreifuss, la première présidente de la Confédération helvétique, en 1999. Mais tout le monde ne partage pas cette façon de voir les choses. «En Suisse, nous pratiquons ce genre de commémorations de chose qui à bien des égards devraient être une honte nationale, parce que c'est venu si tard», juge Eléonore Lépinard, professeure de sociologie à l'Université de Lausanne.

Femmes exclues

De fait les femmes suisses n'ont accédé au droit de vote que 80 ans après les néo-zélandaises, 65 ans après les finlandaises et presque trois décennies après les françaises. Et même après que les hommes ont finalement accepté de laisser les femmes voter au niveau national, il a fallu encore deux décennies pour qu'elles puissent s'exprimer lors des scrutins locaux dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

Pourtant, la Suisse avait introduit le suffrage universel dès 1848 et ensuite les votations, au cours desquelles les citoyens peuvent s'exprimer sur une large palette de sujets. Mais «les femmes sont restées exclues», souligne Werner Seitz, spécialiste du suffrage féminin en Suisse. C'est ce système de démocratie direct qui a ralenti les choses. Pour graver le droit de vote des femmes dans la Constitution il fallait le oui d'une majorité d'homme et des 22 cantons que comptait alors le pays.

«On constate qu'il y avait une manque de volonté politique éclatante», note Brigitte Studer, professeure d'histoire elle aussi à l'Université de Berne et auteure d'un nouvel ouvrage sur le suffrage féminin. Au lieu d'encourager le mouvement, le gouvernement l'a freiné. Parmi les arguments, le manque d'espace, sur la place publique où le vote se tenait encore à main levée. Et quand les femmes ont finalement obtenu le droit de vote, la Suisse avait sans surprise accumulé les retards en matière de droits des femmes par rapport à ses voisins européens. Ce n'est qu'en 1985, que les hommes ont perdu le pouvoir d'interdire à leur épouse de travailler ou d'ouvrir un compte en banque.

(L'essentiel/afp)