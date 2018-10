Un eurodéputé italien de la Ligue exprime sa colère

A #Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L’Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ??? pic.twitter.com/Dx5OeM0RMs — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) 23 octobre 2018

Mardi, Angelo Ciocca, un eurodéputé italien de la Ligue, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, a écrasé sa chaussure sur les notes du commissaire européen, Pierre Moscovici, après la conférence de presse de ce dernier, sur le rejet du projet de budget italien. «À Strasbourg, j'ai piétiné (avec une semelle Made in Italy) la montagne de mensonges que Moscovici a écrite contre notre pays!!! L'Italie mérite le respect et ces #Euroimbéciles doivent le comprendre, nous ne baissons plus la tête!!! Ai-je bien fait???», a ensuite twitté Angelo Ciocca.

Après avoir parlé mardi d'un «manque de respect» de ce dernier, M. Moscovici est revenu mercredi matin, en des termes plus sévères sur son geste «grotesque». «Au début on sourit et on banalise parce que c'est ridicule, puis on s'habitue à une sourde violence symbolique, et un jour on se réveille avec le fascisme. Restons vigilants! La démocratie est un trésor fragile», a-t-il écrit sur Twitter. Angelo Ciocca lui a répondu ce mercredi midi en estimant que «la véritable "violence symbolique (pas seulement)" est l'INCOHÉRENCE de @pierremoscovici qui dit avoir dépassé le déficit en France parce qu'il y avait 6 millions de pauvres. Les 5 millions de pauvres ITALIENS valent-ils moins? Y a-t-il une crainte d'une Italie qui relève la tête?

Matteo Salvini ne valide pas ce geste

De son côté, Matteo Salvini, patron de la Ligue (extrême droite) et homme fort du gouvernement italien, s'est démarqué ce mercredi de ce geste de provocation contre la Commission européenne. «On ne change pas l'Europe avec des provocations», a déclaré M. Salvini à la radio. «Je ne veux pas sortir de l'Europe, je ne veux pas sortir de l'euro, je ne veux pas frapper les tables avec ma chaussure, mais laissez les Italiens travailler», a ajouté M. Salvini.

La Commission européenne a rejeté mardi le budget italien, largement en dehors des clous européens, une décision inédite, et demandé au gouvernement de la coalition populiste de lui présenter un budget révisé sous trois semaines.

La vera « violenza (non solo) simbolica» é l’INCOERENZA di @pierremoscovici che dice di aver sforato il deficit perché in Francia c’erano 6 milioni di poveri. I 5 milioni di poveri ITALIANI valgono meno ?

C’è la paura di un’Italia che sta alzando la testa ? https://t.co/AjdvpKuGTZ — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) 24 octobre 2018

(L'essentiel/afp)