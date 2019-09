Boris Johnson part à la recherche d'un accord

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé mardi vouloir se démener pour trouver un nouvel accord de divorce avec l'UE, après une série de cinglants désaveux à la Chambre des Communes. Le dirigeant conservateur a déclaré qu'il allait «s'évertuer à obtenir un accord» d'ici au sommet européen les 17 et 18 octobre à Bruxelles, juste après que les députés lui ont refusé tôt mardi l'organisation d'élections législatives anticipées.

À ceux qui lui reprochent le caractère anti-démocratique de la suspension controversée du Parlement, Boris Johnson a répondu, en français, «Donnez-moi un break!». Il a réaffirmé la nécessité que la reine prononce le 14 octobre le traditionnel discours du Trône dans lequel elle présente les priorités du gouvernement en matière de politique intérieure, d'éducation, de sécurité et de santé. Boris Johnson a réuni son conseil des ministres dans la matinée pour décider de la marche à suivre après une semaine éprouvante au Parlement, où il a essuyé camouflet sur camouflet et perdu la majorité absolue à la suite de défections.

Les députés remontés

Après avoir rencontré le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, Boris Johnson a reçu mardi Arlene Foster, la cheffe du parti unioniste nord-irlandais DUP, allié au gouvernement, et Nigel Dodds, son chef de file à la Chambre. Le porte-parole de M. Johnson a démenti des rumeurs sur un possible assouplissement de la position britannique sur la frontière irlandaise. Londres et Bruxelles ne parviennent pas à s'entendre sur cette démarcation après le Brexit. Boris Johnson souhaite supprimer de l'accord de retrait négocié par sa prédécesseure, Theresa May, une disposition qui empêcherait selon lui le Royaume-Uni de conduire une politique commerciale indépendante une fois sorti de l'Union. Mais l'UE, faute d'alternative crédible, refuse de revenir sur cette clause de sauvegarde.

Les députés ont mis en échec pour la deuxième fois la proposition de Boris Johnson d'appeler les électeurs aux urnes le 15 octobre pour obtenir une nouvelle majorité et retrouver une marge de manœuvre. Préalablement à tout scrutin, l'opposition veut s'assurer que la perspective d'un «no deal» et le chaos économique qu'il fait craindre soient écartés et que le Brexit soit repoussé de trois mois si aucun accord n'est trouvé d'ici au 19 octobre. «Des élections générales vont venir. Mais nous n'autoriserons pas Johnson à en dicter les termes», a répété mardi le chef des travaillistes, Jeremy Corbyn.

(L'essentiel/afp)