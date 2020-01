Tout n'est pas rose, mais le divorce s'annonce bien

À 23 h ce vendredi, heure de Londres (minuit à Bruxelles), le Royaume-Uni cessera officiellement de faire partie de l'Union européenne. Un moment plus symbolique qu'effectif, puisque les liens commerciaux se maintiendront jusqu'à la fin de l'année, le temps de négocier de nouvelles règles pour ces échanges.

Mais après des mois d'atermoiements, l'économie britannique se veut optimiste. Et si tout n'est pas rose, la situation est suffisamment bonne pour que la Banque d'Angleterre ait décidé, jeudi, de ne pas abaisser son taux d'intérêt, comme elle l'avait d'abord envisagé.

Investissements bas, chômage aussi

Le pays a certes vu une très nette diminution des investissements, notamment en 2018. Et, comme l'économie mondiale, sa croissance connaît un ralentissement. Mais cette dernière «est attendue en léger rebond début 2020», a confirmé le Comité de politique monétaire qui a observé une «réduction des incertitudes».

Parmi les indicateurs positifs, le marché du travail affiche une santé insolente, avec un taux de chômage à 3,8%, le plus bas depuis 45 ans. L'optimisme des patrons a atteint +23% à fin janvier, contre -44% trois mois plus tôt – une amplitude qui n'avait plus été observée depuis 1958. Les salaires augmentent plus vite que les prix et la décision du Premier ministre, Boris Johnson, de relever le salaire minimum des plus de 25 ans de 6,2% dès avril devrait doper la consommation et la croissance.

