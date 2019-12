Le prêtre pète les plombs devant le cercueil

Scène surréaliste, récemment, dans une chapelle ardente en Suisse. Une femme était en train de se recueillir auprès du cercueil de sa maman quand le curé a fait irruption dans la pièce. Sans saluer personne, l'homme d'église s'est mis à brailler et à gesticuler devant la dépouille. La raison de sa colère? Quelqu'un avait eu l'outrecuidance de se garer devant son garage, rapporte Tio/20minuti.

«Une personne qui m'accompagnait s'est trompée. Elle a effectivement laissé sa voiture devant le box du religieux», explique la fille de la défunte. Une erreur qui, vu les circonstances, aurait pu être facilement pardonnée. Que nenni: le prêtre était furax. Et quand la femme originaire du canton de Tesssin lui a demandé un peu de respect pour sa mère, l'homme d'église a eu une réponse on ne peut plus claire: «Je m'en fous».

«Je suis un prêtre, je fais ce que je veux, allez vous faire voir»

«Vous êtes un prêtre et vous ne respectez pas la douleur et les morts?», a alors demandé la fille de la défunte. «Je suis un prêtre, je fais ce que je veux, allez vous faire voir», a-t-il rétorqué. Plusieurs témoins auraient assisté au pétage de plombs de l'individu, qui n'en serait pas à son premier coup de colère et qui terroriserait les jeunes catéchumènes. La Tessinoise est encore secouée par cet incident: «Il avait un caractère très fort. Il m'a laissée sans voix. Sans rien», témoigne la malheureuse, qui dit avoir «le cœur brisé».

Le prêtre, qui œuvre également pour Caritas, n'a pas répondu aux sollicitations de nos confrères, et leur a même claqué la porte au nez mardi après-midi. «Je ne donne pas d'interviews avant demain!», a-t-il lancé au journaliste, qui a essayé en vain d'obtenir au moins des excuses de la part du religieux. Contactées, les autorités épiscopales sont au courant de l'incident. Elles déclarent «vouloir prendre des mesures à l'encontre du prêtre».

(L'essentiel/joc)