Attaquée par son père, elle perd plus d’un litre de sang

Un père de famille a commis l’impensable, fin mai 2019, dans le canton de Berne, en Suisse. Il a attaqué sa fille, qui était à l’époque un garçon, avec un couteau. L’Irakien avait totalement perdu les moyens en apprenant que son enfant s’appelant désormais Cataleya aimait les hommes. Après avoir hurlé «Tu es gay? Tu es gay?», il s’était jeté sur elle et lui avait entaillé la gorge. Agée de 17 ans au moment des faits, l’ado avait survécu avec de graves blessures et avait dû être plongée dans un coma artificiel. Blessée à la gorge et à la trachée, Cataleya avait perdu plus d’un litre de sang. Son père doit comparaître ce jeudi pour tentative de meurtre. On ignore quand le verdict sera rendu.

Interrogée par «20 Minuten», Cataleya se souvient avoir eu beaucoup de mal à digérer ce qui s’est passé. «Après une semaine à l’hôpital, j’ai pu emménager dans un appartement mis à disposition par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. J’ai essayé de terminer mon apprentissage, mais c’était trop difficile. Je ne pouvais pas me concentrer. J’étais beaucoup absente et j’ai fini par perdre ma place d’apprentissage.» La jeune femme désormais âgée de 18 ans affirme penser tous les jours à l’attaque. «J’ai des cauchemars la nuit. En me réveillant, mon coussin est mouillé parce que j’ai pleuré.»

Cataleya pense que son père l’a agressée parce qu’il n’approuve pas l’homosexualité, qui va à l’encontre de sa religion. «J’ai su dès l’âge de 9 ans que je n’ai pas été née dans le bon corps. En tant qu’enfant je n’ai jamais pu me confier à personne.» Et d’ajouter: «J’assiste au procès en tant que femme. Je ne me cache plus, même plus à mon père. Ce serait beau qu’il s’excuse, mais utopique.»

