Le Brexit entre dans «un moment de vérité»

Les négociations du Brexit sont à leur «moment de vérité», ont estimé mercredi à Paris les ministres français et irlandais des Affaires étrangères, et pour être signé dans les délais, un accord doit selon eux intervenir dans les tout prochains jours. Au cours d'un point de presse à l'issue d'une entrevue au quai d'Orsay avec son homologue Simon Coveney, le chef de la diplomatie française Jean-Yves le Drian a déclaré: «Nous sommes à un moment de vérité dans la négociation. Il est indispensable que nous obtenions des garanties du Royaume Uni s'agissant du non rétablissement de la frontière physique entre l'Irlande et le Royaume Uni».

«C'est le moment de vérité, a renchéri M. Coveney. Si un accord doit intervenir pendant le mois de novembre, les équipes de négociation doivent trouver une solution la semaine prochaine, ou pas loin». La date éventuelle du 21 novembre a été avancée pour un nouveau sommet des chefs d’État de l'Union européenne sur le Brexit, mais le chef de la diplomatie irlandaise a prévenu: «Il n'y aura pas de nouveau sommet des dirigeants si les équipes de négociateurs ne les préviennent pas qu'il y a quelque chose à signer».

«Nous souhaitons parvenir à un accord, a précisé M. Le Drian. Nous sommes à 90% d'un accord. Mais il reste entre autres à régler la question de la frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, et nous ne souhaitons pas un retour à une frontière dure. Il y a une urgence de date, mais la balle est dans le camp britannique». Les deux ministres ont indiqué avoir notamment évoqué le futur des relations entre leurs deux pays en cas de Brexit dur (No Deal), en évoquant un possible renforcement des liaisons directes par bateaux entre la France et l'Irlande.

(L'essentiel/afp)