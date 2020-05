«Ils ont disparu sous une épaisse couche de mousse»

La station balnéaire de Schéveningue (La Haye) est endeuillée par la mort de cinq surfeurs expérimentés en mer du Nord. Le drame est survenu lundi, alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises. Une épaisse couche de mousse recouvrant l’eau a compliqué les opérations de sauvetage. Quatre corps ont pu être retrouvés, mais le cadavre d’un jeune homme de 23 ans n’a pas encore pu être récupéré. Les secouristes l’ont repéré mardi, mais les forts courants l’ont emporté.

Le groupe surfait depuis plusieurs heures au large de La Haye quand de forts vents et courants se sont levés, et qu’un déluge s’est abattu sur lui. Des témoins disent avoir vu les surfeurs, âgés entre 23 et 38 ans, se faire «avaler» par une énorme couche d’écume de mer à la surface de l’eau. «Ils ont disparu sous la mousse comme si c’était une espèce d’avalanche», raconte Pat Smith, habitant du coin.

La couche de mousse était si épaisse que les secouristes ont eu bien du mal à se frayer un chemin. Ils ont finalement dû utiliser les pales du rotor d’un hélicoptère pour nettoyer l’entrée du port de Schéveningue. Interrompues mercredi, les recherches du cinquième corps ont repris jeudi avec l’aide d’un robot sous-marin. Deux des surfeurs décédés étaient des sauveteurs confirmés.

«Ils n’étaient pas des idiots. Ils connaissaient la mer comme leur poche», assure Johan Remkes, maire de ce petit village de pêcheurs. Lors d’une conférence de presse mardi, l’homme a expliqué que le chagrin de la communauté était «inimaginable». «La manière dont tant de jeunes vies ont été brisées, c’est incroyablement cruel», a-t-il poursuivi.

Johan Remkes ne s’explique pas un tel drame: «Comment est-il possible qu’un drame se soit déroulé à une entrée du port alors qu’à l’autre entrée, à moins de 100 mètres, les gens surfaient encore jusque tard dans la soirée?»

De son côté, le club de surf local a rendu hommage aux disparus. «Un jour noir dans l’histoire de Schéveningue», peut-on lire sur Facebook.

