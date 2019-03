Une mère et ses 4 enfants meurent dans un incendie

Quatre enfants et une femme sont morts samedi dans l'incendie d'une habitation de Nuremberg, dans le sud de l'Allemagne, a indiqué la police locale. Trois des quatre enfants décédés avaient 4, 5 et 7 ans et une femme de 34 ans figure parmi les victimes.

«Neuf personnes se trouvaient dans la maison au moment où le feu a pris samedi matin», selon un porte-parole de la police. Quatre ont réussi à prendre la fuite. Ces rescapés sont dans un état sérieux sans que leur vie soit toutefois en danger. Les pompiers dépêchés sur place ont mis plusieurs heures pour venir à bout du sinistre. «Nous ne pouvons encore rien dire quant à l'origine du sinistre», a ajouté le policier. Toutes les pistes sont étudiées.

Brand-Tragödie im #Nürnberg|er Stadtteil Sandreuth: Dort ging in der Nacht ein Einfamilienhaus in Flammen auf. Fünf Menschen wurden getötet. pic.twitter.com/V3mmvlgVEK — BR24 (@BR24) 2 mars 2019

(L'essentiel)