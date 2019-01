L'Espagne était en deuil samedi après la découverte du corps du petit Julen, 2 ans, dans un puits profond à l'issue de treize jours de recherches d'une ampleur exceptionnelle qui ont tenu en haleine le pays. L'affaire est désormais entre les mains de la justice et l'autopsie a commencé samedi matin, a indiqué à la presse le préfet d'Andalousie Alfonso Rodriguez Gomez de Celis qui avait annoncé dans la nuit sur son compte Twitter que le corps de l'enfant avait été retrouvé «sans vie» à 1h25 du matin.

Le petit Julen Rosello, 2 ans, avait chuté par accident, selon ses parents, le dimanche 13 janvier dans un puits abandonné de 25 centimètres de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur creusé pour trouver de l'eau. L'enfant jouait sur un terrain appartenant à un membre de sa famille dans les montagnes du village de Totalan (Andalousie, sud) alors que ses parents déjeunaient non loin. Ce puits, creusé sans autorisation selon les autorités, n'était pas bouché.

Selon les premiers éléments de l'enquête cités par Gomez de Celis, Julen a fait une «chute libre de 71 mètres» avant de s'arrêter sur un amas de terre. L'hypothèse la «plus probable» est qu'il ait par ailleurs entraîné de la terre et du sable dans sa chute ayant créé un autre amas de débris au-dessus de lui ayant empêché la descente d'une caméra pour le localiser.

Un cri de douleur

Il reviendra à un juge de Malaga, province où se situe Totalan, de déterminer les «possibles responsabilités de la mort de Julen», a encore dit le préfet qui a appelé à boucher les puits illégaux creusés dans le pays et en particulier en Andalousie.

Le pays a été d'autant plus ému par cette affaire que les parents de Julen avaient perdu en 2017 un enfant de trois ans, Oliver, mort d'une crise cardiaque. Selon un photographe de l'AFP, le père de Julen a crié «Non, pas une autre fois!», au moment de l'annonce supposée de la découverte du corps tandis que la mère est sortie en criant sa douleur et en demandant aux autorités dans un moment de tension d'éloigner la presse.

«Toute l'Espagne s'unit à la tristesse infinie de la famille de Julen»

L'annonce de la mort de Julen, qui ne faisait plus vraiment de doute même si la famille avait encore l'espoir de le retrouver vivant, a entraîné une multitude de messages de condoléances à travers le pays et notamment des forces politiques et des figures institutionnelles.

«Toute l'Espagne s'unit à la tristesse infinie de la famille de Julen. Nous avons suivi de près chaque étape pour arriver jusqu'à lui. Nous remercierons pour toujours l'effort infatigable de ceux qui l'ont cherché durant tous ces jours», a réagi le chef du gouvernement Pedro Sanchez sur Twitter. Le roi Felipe VI a lui souligné sa «douleur la plus profonde» et adressé ses «plus sincères condoléances à la famille».

Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 26 janvier 2019

Así se excavó el túnel durante horas hasta llegar al pequeño Julen, atrapado bajo la tierra en el pozo de Totalán, Málaga. pic.twitter.com/8ejA83d66T— Aurelio Martínez (@AurelioMartine) 26 janvier 2019

