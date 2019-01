«J'aimerais être enterré là-​​bas à la place de Yulen»

Depuis dimanche, José n'a pas fermé l'œil. Il porte pratiquement les mêmes vêtements et dort avec sa femme Vicky dans une voiture garée près du puits où leur fils Yulen est tombé. «Où d'autre pourrais-je être? Je suis ici, et pourtant je suis trop loin de lui», confie le jeune homme de 29 ans à Diario Sur. Si l'Espagnol a décidé de briser le silence, c'est surtout pour réclamer plus de moyens dans la recherche désespérée de son fils de 2 ans. José tient également à répondre à certains commentaires lus dans les médias locaux, qui laissent entendre que l'enfant ne se trouve pas dans ce trou profond de 110 mètres.

El padre del pequeño Julen: "Está siendo eterno, mi mujer está rota. Estamos muertos"▪ "Tenemos un ángel que va a ayudar a que mi hijo salga vivo de ahí lo antes posible" https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/W3XVQ2WZ2U— 24h (@24h_tve) 16 janvier 2019

«Mon fils y est, que personne ne remette ça en question. On n'a pas le droit d'insinuer ces choses. J'aimerais que ce soit impossible qu'il s'y trouve. J'aimerais être enterré là-bas à sa place, et qu'il soit en haut avec sa mère», souffle-t-il.

Mercredi matin, les autorités ont confirmé les dires de José: des cheveux retrouvés dans le puits ont été analysés et ils appartiennent bel et bien au petit garçon. Il existe donc «des preuves scientifiques de la présence de l'enfant» dans ce puits, a déclaré Maria Gemez, sous-préfète du gouvernement de Malaga. Cette découverte laisse penser que Yulen ne se trouve pas au fond du puits, une hypothèse qui laisse une lueur d'espoir à ses proches et aux secouristes. La priorité des secouristes est désormais de continuer à extraire les pierres et autres gravats du puits non signalé et destiné à puiser de l'eau.

Le papa du petit garçon a accepté de revenir sur cette terrible journée de dimanche, dans les montagnes de Totalan, province de Malaga. José et sa femme Vicky profitaient, avec plusieurs cousins et amis, d'une belle journée autour d'une paella. «J'étais en train de mettre du bois dans le feu quand ma femme a dû passer un coup de fil. Elle était avec Yulen et m'a demandé de le surveiller pendant qu'elle téléphonait. Il était à quatre ou cinq mètres. Je suis allé chercher quelques bûches et l'enfant s'est enfui», raconte l'Espagnol.

«Elle l'a vu chuter dans le trou, les bras en l'air»

Quand il a retrouvé son fils, il se trouvait à 10-15 mètres de lui. «Ma cousine, qui était plus proche de lui, s'est mise à crier, de peur qu'il ne trébuche», se souvient José. Le drame n'a cependant pas pu être évité et Yulen est tombé sous le regard horrifié de la cousine de son père. «Elle est effondrée. Imaginez: elle l'a vu chuter dans le trou, les bras en l'air», poursuit le jeune homme. Celui-ci s'est précipité vers le puits, a plongé son bras dans le trou en appuyant sa tête contre le sol dans l'espoir d'atteindre son enfant. «J'ai entendu mon fils pleurer. J'ai simplement pu lui dire "Calme-toi, papa est là et ton frère (NDLR: Oliver, décédé en 2017) va nous aider"».

Pour José, le temps passe trop vite et les opérations sont beaucoup trop lentes. «Je ne critique pas les gardes ni les pompiers, qui se tuent à la tâche. Mais ils n'ont aucun moyens», déplore le jeune papa, toujours endeuillé par la mort subite de son fils aîné, foudroyé par une crise cardiaque alors qu'il n'avait que 3 ans. «Mon cœur a été brisé en mille morceaux, et maintenant il est brisé en trois mille morceaux, parce que dans un jour ou deux, je peux le perdre lui aussi», confie José.

(L'essentiel/joc)