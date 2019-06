Un bateau fonce sur leur ferry, une touriste saute

Un incident peu banal est survenu mardi, à la mi-journée, entre les îles d'Ibiza et de Formentera, aux Baléares. Une vidéo montre les passagers d'un bateau paniqués en voyant un autre ferry, beaucoup plus gros, s'approcher d'eux à grande vitesse. D'autres images montrent ensuite une femme à la mer: elle a sauté par-dessus bord, de peur que les deux bateaux ne se percutent, rapporte le «Diario de Ibiza».

Les deux ferries impliqués sont le Kontiki II, qui reliait Ibiza à l'île paradisiaque de Formentera, et le Bahama-Mama, un navire de la compagnie Balearia qui assurait la liaison entre le port de Denia (près d'Alicante) et Palma de Majorque. Le capitaine du plus gros des deux navires aurait reçu l'ordre de couper ses moteurs pour éviter un crash qui aurait pu s'avérer catastrophique.

Le capitaine viré

Une fois la frayeur passée, le Bahama-Mama a pris contact avec le Kontiki II pour s'assurer que tout allait bien. Le capitaine de l'embarcation de la compagnie Aquabus a alors expliqué qu'une passagère avait sauté à l'eau, mais que la situation était sous contrôle.

L'identité et la nationalité de la jeune femme qui a sauté à la mer n'ont pas été révélées, mais elle est sauve et en bonne santé. Les autorités maritimes locales ont ouvert une enquête. Selon le Periodico de Ibiza, le capitaine du plus petit bateau a d'ores et déjà été viré pour «mise en danger des passagers», sans que la lumière ait été faite sur les responsabilités de chacun.

(L'essentiel/joc)