Plastiques toxiques recyclés en chaussures

Quinze personnes ont été arrêtées et cinq entreprises saisies en Sicile, dans le cadre du démantèlement d'une activité mafieuse de recyclage de bâches en plastique contaminées par des pesticides venant de serres agricoles, a annoncé jeudi la police italienne. L'enquête, chapeautée par le parquet antimafia de Catane, porte sur une longue liste d'actes présumés commis avec une «méthodologie mafieuse» pour s'accaparer un marché précis: extorsion, concurrence illégale assortie de menaces, blessures, recel, détention et port d'armes à feu, dégâts provoqués par un incendie, trafic illégal de déchets.

L'enquête avait démarré en 2014 à la suite de la saisie, à Rome, de chaussures conçues avec des matériaux nocifs pour la santé, détaille un communiqué de la police d'État italienne. Les policiers avaient alors soupçonné la possible existence d'une filière de trafic de déchets plastiques achetés à des entreprises de récupération et de stockage dans les provinces siciliennes de Raguse et Catane (sud-est de la Sicile), puis exportés en Chine pour la fabrication de chaussures contaminées par des substances toxiques, ensuite revendues en Italie.

Obtention d'un monopole par intimidation

Ils ont enquêté sur la récupération en Sicile de bâches en plastique couvrant des serres agricoles, polluées par des produits toxiques comme des engrais et des pesticides. Un secteur très lucratif à en croire les luttes pour récupérer ces bâches régulièrement abandonnées et obtenir un monopole en intimidant les propriétaires de serres et récupérateurs de plastique. Les enquêteurs ont identifié, au sommet de la pyramide, Claudio Carbonaro, un chef mafieux responsable de plus de 60 homicides dans les années 1980 et 1990. L'ancien repenti de justice coordonnait l'activité à partir de 2013 depuis la ville sicilienne de Vittoria. Il a aussi conclu un accord de partage du marché avec un autre clan mafieux.

Cinq des personnes arrêtées mercredi sont soupçonnées, en outre, de s'être débarrassées de grandes quantités de boues contenant des engrais et des pesticides. Elles se trouvaient sur les bâches en plastique au moment de leur nettoyage. Les boues toxiques étaient notamment enterrées et recouvertes de ciment et de goudron, pouvant ainsi provoquer de graves dommages à l'environnement, documentent des vidéos prises par la police d'État.

(L'essentiel/afp)