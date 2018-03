Populistes et extrême droite veulent gouverner

La lutte est engagée entre le Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste) et la Ligue (extrême droite), devenus majoritaires depuis les législatives de dimanche en Italie et qui revendiquent chacun le pouvoir, tout en excluant une alliance eurosceptique entre eux. Aucun des trois blocs n'ayant obtenu une majorité absolue au Parlement, ce choc électoral pour l'Italie comme pour l'Europe ouvre une phase d'incertitude politique qui pourrait durer des mois dans la troisième économie de la zone euro.

Il appartiendra au président italien, Sergio Mattarella, de trouver une issue. Mais ses consultations politiques officielles ne s'ouvriront qu'après l'élection des présidents des deux chambres, en principe le 23 mars. Avec un vote marqué à la fois par le rejet des partis traditionnels, l'exaspération face au marasme économique et les tensions autour des migrants et de l'Union européenne, l'Italie s'inscrit dans la lignée du Brexit, de la victoire de Donald Trump aux États-Unis et de la poussée de l'extrême droite ailleurs en Europe.

Une alliance M5s-Ligue mal partie

«Pour la première fois en Europe, les forces antisystème l'emportent», a résumé l'éditorialiste du quotidien La Stampa. La coalition de droite est arrivée en tête avec 37% des voix. Mais en son sein, c'est la Ligue, formation eurosceptique et anti-immigration de Matteo Salvini qui a largement devancé le parti de Silvio Berlusconi (17,4% contre 14%) et revendique désormais la direction du gouvernement. Cette perspective est cependant mise à mal par la percée historique du Mouvement 5 Étoiles (M5S), qui devient le premier parti du pays avec un score de 32,6%, après une campagne dirigée contre la corruption et la «caste politique».

Alors que le M5S a toujours refusé toute alliance, il s'est dit prêt «à discuter avec toutes les forces politiques» sur les thèmes de son programme: pauvreté et gaspillage, immigration et sécurité, emploi et développement. M. Salvini a lui aussi assuré qu'il parlerait «avec tout le monde» mais a exclu toute «majorité étrange» avec le M5S.

(L'essentiel/AFP)