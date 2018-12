May projette de quitter son poste avant 2022

Theresa May a annoncé mercredi son intention de quitter ses fonctions de Première ministre avant les prochaines législatives de 2022, pour tenter de contrer un vote de défiance organisé par son Parti conservateur, hostile à son accord de Brexit conclu avec Bruxelles. «Elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de mener (la campagne) pour les élections de 2022», a déclaré le député conservateur Alec Shelbrooke à la presse.

La dirigeante s'exprimait devant le Comité 1922, responsable de l'organisation interne des conservateurs. Les députés torries ont entamé vers 19h le vote de défiance déclenché contre Theresa May par des parlementaires hostiles à l'accord de Brexit qu'elle a conclu avec Bruxelles. Le résultat est attendu vers 22h. Pour gagner, Theresa May doit remporter au moins la moitié des voix plus une, soit 159.

(L'essentiel/afp)