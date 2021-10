Un caricaturiste de Mahomet se tue en voiture

Le caricaturiste suédois Lars Vilks, cible d'un attentat à Copenhague en 2015, et qui vivait sous protection après avoir dessiné Mahomet, avec un corps de chien en 2007, a trouvé la mort dans un accident de la route, dimanche, en Suède, avec les deux policiers chargés de le protéger. La police suédoise a confirmé la mort du dessinateur de 75 ans et des deux policiers dans un violent accident qui s'est produit dans le sud du pays.

Elle a écarté l'hypothèse d'un acte malveillant. «Cela fait l'objet d'une enquête comme n'importe quel accident de la route. Comme deux policiers sont impliqués, une enquête a également été confiée à une section particulière du parquet», a précisé à l'AFP, un porte-parole de la police locale. Interrogé sur d'éventuels éléments suggérant une piste autre qu'accidentelle, ce dernier a répondu que non. «L'enquête serait orientée différemment si cela avait été le cas», a-t-il affirmé.

Indemne après un attentat en 2015

L'accident s'est produit dimanche après-midi, sur l'autoroute E4, près de la commune de Markaryd, lorsque la voiture a percuté un camion circulant en sens inverse. Les deux véhicules ont alors pris feu «à la suite de la collision». Selon le quotidien Expressen, la voiture de police banalisée, qui roulait très vite, a traversé une glissière de sécurité pour une raison encore indéterminée avant de percuter le poids lourd. Le chauffeur du camion a été hospitalisé, selon la police.

«Que la personne que nous protégions et deux collègues aient trouvé la mort dans cette tragédie est inconcevable et terriblement triste», a déclaré Carina Persson, cheffe de la police régionale. Après son dessin de Mahomet en chien, qui suivait les caricatures danoises du prophète publiées en 2005, Lars Vilks vivait sous protection de façon quasi ininterrompue, en raison de nombreuses menaces et agressions émanant d'islamistes.

Le 14 février 2015, un jeune Danois d'origine palestinienne avait ouvert le feu en tentant de faire irruption dans un débat sur la liberté d'expression à Copenhague, organisé après l'attentat meurtrier contre Charlie Hebdo à Paris. Lars Vilks, qui était la tête d'affiche de la réunion avec l'ambassadeur de France, s'en était tiré indemne, mais un réalisateur danois de 55 ans avait été tué par l'assaillant, qui plus tard dans la soirée avait abattu un gardien de la synagogue de Copenhague. Il avait été tué le lendemain matin, lors d'un face-à-face avec la police danoise.

(L'essentiel/afp)