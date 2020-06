Les stars aident à récolter 6 milliards pour le vaccin

Coldplay, Miley Cyrus, Jennifer Hudson et Dwayne «The Rock» Johnson sont venus samedi en aide à la Commission européenne dans la collecte de fonds pour mettre au point un vaccin contre le Covid-19. Plus de six milliards d'euros ont pu être récoltés.

Des stars internationales de la musique, du cinéma, des sports ou de la mode se sont en effet joints à un concert en ligne en vue de financer la recherche pour la création d'un tel vaccin et sa mise à la disposition des populations les plus pauvres sur toute la planète.

There is a strong alliance out there to beat this virus, together.



Today at the #GlobalGoalUnite, we mobilised €6.15 billion in additional funding to help develop and ensure equitable access to coronavirus vaccines, tests and treatments.



Thank you to all participants !