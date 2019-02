La mer emporte une auto et ses jeunes occupants

Une violente tempête a causé un drame dans le petit port de Santa Maria la Scala, près de la ville d'Acireale, non loin de Catane, dimanche. En effet, une vague a emporté une Fiat Panda et ses trois occupants. Il s'agit de trois jeunes qui prenaient un café dans le coin et qui avaient décidé d'amirer les vagues provoquées par la tempête qui sévissait à ce moment-là. Tous ont péri. Deux corps ont été retrouvés lundi.

Le premier a été repéré lundi matin au large du port. Il s'agit d'un jeune homme de 27 ans. Le second est celui d'une jeune femme de 21 ans. Le troisième corps, celui du petit ami de la jeune femme, est toujours porté manquant, expliquent les journaux italiens, comme le Giornale di Sicilia. Les recherches se poursuivaient lundi à l'aide de drones et d'un hélicoptère.

La voiture a également été repérée lundi au large d'Acireale. Les plongeurs ont pu remonter le pare-chocs avec la plaque d'immatriculation et le portefeuille d'un jeune.

Maltempo, tre ragazzi dispersi ad Acireale: la loro auto travolta da un'onda https://t.co/RwQRxFiKQ5pic.twitter.com/PXPn8Kee5E– Cronaca News (@cronaca_news) 24 février 2019

