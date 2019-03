Plusieurs bombes ont été trouvées à Londres

Des bombes ont été trouvées par la police antiterroriste dans les aéroports d'Heathrow et de London City ainsi qu'à la gare de Waterloo, mardi après-midi, ont indiqué les médias britanniques.

L'affaire est prise très aux sérieux par les autorités. Les lieux concernés ont d'ailleurs été évacués.

Pour l'heure, Scotland Yard n'a reporté aucun autre objet suspect, mais les utilisateurs des transports en commun ainsi que les personnes qui fréquentent les aéroports ont été appelés «à la vigilance». La police doit être avertie en cas de présence de colis ou de bagage suspect.

At approximately 12.10hrs today, Tuesday, 5 March, police were called to a report of a suspicious package at London City Airport Aviation House, Royal Docks, #Newham. Specialist officers are at the scene. The building has been evacuated as a precaution. Enquiries are ongoing.