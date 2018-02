Le froid va vite laisser la place au «printemps»

Alors que le froid touche déjà durement l'Europe, ce lundi, avec des températures exceptionnellement basses, mardi et mercredi devraient être des journées encore plus froides. En France, un tel froid tardif n'a pas été enregistré depuis 2005. En Belgique, avec des températures prévues jusqu'à -10°C voire -15 dans la nuit de mercredi à jeudi, le bourgmestre d'Etterbeek, l'une des 19 communes de la région bruxelloise, a ordonné l'arrestation administrative et la mise à l'abri de SDF qui n'accepteraient pas de leur plein gré d'être hébergés car «le risque vital est majeur».

Froid fatal



Depuis trois jours, la vague de froid a fait au moins dix morts en Europe. En France, un sans-abri de 35 ans est décédé dimanche à Valence et un autre, de 62 ans, n’a pas résisté au froid, vendredi, dans sa cabane d'un bois des Yvelines. Prévisions météo







Consultez nos prévisions météo

La température la plus basse, -28,3°C, a été relevée en Suisse au col de l'Ofen à 1 970 m dans les Grisons. En dessous de 1 000 m, le record était de -15,6°C à Brüsilau dans le canton d'Appenzell, aussi en Suisse. À Rome, la neige est revenue pour la première fois depuis février 2012, atteignant 3-4 cm au sol et perturbant les transports. Les écoles étaient fermées. La municipalité a ouvert dimanche soir trois stations de métro et une de trains aux sans-abri. Au sommet du Zugspitze (2 962 m), la plus haute montagne allemande, il a fait durant la nuit de dimanche à lundi -27°C. À Berlin, où le nombre de sans-abri est estimé à plus de 3 000, les refuges risquent d'être débordés. La neige affecte aussi l'est de l'Angleterre, où les services météorologiques ont émis des alertes jusqu'à mercredi inclus.

Week-end printanier

Mais ce froid glacial devrait «vite» passer. En France, le redoux devrait être «brutal» dans le Sud avant de se propager au reste du pays d'ici la fin de la semaine, selon Météo France qui évoque même un week-end printanier. «On va passer de l'hiver au printemps en une semaine», a expliqué lundi le prévisionniste Patrick Galois. À partir de mercredi après-midi, «le redoux arrive de façon assez rapide et assez brutale dans la partie Sud», en particulier dans le Sud-Ouest «qui pourra gagner une dizaine de degrés en 24 heures», a-t-il expliqué.

Le redoux se produira plus progressivement au Nord qui devrait retrouver des températures positives jeudi, sauf sur l'extrême Nord où le thermomètre devrait encore rester au dessous de zéro jusqu'à vendredi. Mais ce redoux finira par arriver partout au cours du week-end et «dimanche pourrait même être quasiment une journée printanière avec des températures proches des 15°C voire au-dessus, au sud de la Loire», a noté M. Galois. Au Luxembourg, si l'on peut difficilement évoquer un week-end «printanier», le pays connaîtra également un redoux, avec jusqu'à 6°C samedi.

(L'essentiel/AFP)